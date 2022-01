Brouwers druk bezig om horeca weer van bier te voorzien

De brouwers roepen het kabinet dan ook op om het volgende week inderdaad weer toe te staan voor de horeca om de deuren te openen, met een sluitingstijd in de avonduren zodat er ook echt weer omzet kan worden gedraaid.

Concerns als Heineken, AB InBev en Royal Swinkels werken bijvoorbeeld aan het klaarzetten van bestellingen, geeft een woordvoerder aan. Ook is men er druk mee dat er straks voldoende personeel ingepland is om alles geleverd te krijgen, en er moet natuurlijk voor gezorgd worden dat er voldoende bier op voorraad is.

Positief gestemd

De brouwers weten dat premier Mark Rutte tijdens het coronadebat van donderdag nog geen zekerheid wilde geven. Maar het lijkt er volgens de branche toch op dat de coronaregels voor de horeca worden verruimd. De voorbereidingen om straks weer snel bier te leveren gaan daarom dit weekend door. Direct na de persconferentie van dinsdagavond kunnen de bierwagens dan weer gaan rijden.

Nederlandse Brouwers erkent dat hiermee een risico wordt genomen. Als het kabinet het straks toch niet aandurft, is alles voor niets geweest „met alle kosten van dien.”

Maar de branche is positief gestemd. „We kunnen niet wachten tot het dinsdag is. Het is de hoogste tijd dat ook de horeca opengaat. De horecaondernemers verdienen het om weer te mogen ondernemen”, laat directeur Lucie Wigboldus van de vereniging weten.