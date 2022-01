Premium Het beste van De Telegraaf

Reconstructie Het verdriet van Breskens: reddingsboei voor Zeeuwse rederij Vroon na miljoenenverlies

Door Gert van Harskamp en Edwin van der Schoot Kopieer naar clipboard

Rinus van Hootegem. Ⓒ Rias Immink

Breskens - Het is één van de grootste, oudste en meest roemruchte Nederlandse rederijen. „Waar ter wereld je ook kwam, als je bemanningslid was van Vroon dan keken ze wel tegen je op.” Toch dwongen zeven magere jaren de familie Vroon na 132 jaar de sleutels van haar rederij in te leveren bij een groep banken. Pater familias Piet Vroon leidde het maritieme bedrijf op gewiekste manier: ,,Hij kocht schepen heel goedkoop en verkocht ze weer duur.” Maar het bestellen van te veel schepen op het verkeerde moment deed Vroon wankelen. En toch: ,,Van mij geen kwaad woord over Vroon.”