Doe-het-zelfketen Lowe's krikt winst op

De nettowinst in het op 2 augustus afgesloten tweede kwartaal van het gebroken boekjaar bedroeg bijna 1,7 miljard dollar tegen 1,5 miljard dollar een jaar eerder. De omzet ging met 0,5 procent omhoog tot 21 miljard dollar. De vergelijkbare verkoop nam met 2,3 procent toe. De cijfers zijn beter dan analisten hadden gedacht en het aandeel Lowe's lijkt een flink hogere opening op Wall Street te krijgen.

In mei kwam Lowe's nog met een winstwaarschuwing, onder meer vanwege hogere kosten. Het bedrijf is nu bezig in de kosten te snijden.