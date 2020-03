Koeriers Thuisbezorgd.nl gaan ’contactloos’ bezorgen

Het beursgenoteerde bedrijf benadrukt dat deze voorzorgsmaatregel met ingang van vrijdag geldt in alle Europese landen waar de onderneming actief is. Afgelopen dagen kwamen andere bekende maaltijdbezorgers in Nederland, waaronder Domino’s Pizza, ook al met een dergelijke maatregel.

Takeaway spant zich er ook voor in om er met aangesloten restaurants voor te zorgen dat alle aanbevolen gezondheids- en veiligheidsmaatregelen worden getroffen en gerespecteerd. Zo worden er handontsmetters uitgedeeld aan koeriers.