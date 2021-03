FrieslandCampina ziet winst door corana verdampen

In 2020 kwam het bedrijfsresultaat uit op €268 miljoen, 38% minder dan in 2019. De winst van de zuivelcoöperatie daalde zelfs 71,6% naar €79 miljoen. De omzet kwam afgelopen jaar uit op €11,1 miljard, 1,4% lager dan het jaar ervoor.

Na de uitbraak van de coronapandemie kwam FrieslandCampina terecht in een ’perfect storm’, zoals topman Hein Schumacher vorig jaar al meldde.

Bekijk ook: Zuivelreus FrieslandCampina schrapt 1000 banen

Door sluiting van de horeca wereldwijd zakte de omzet van out-of-home producten in. Door de gesloten grens tussen China en Hongkong boekte het zuivelconcern lagere resultaten in Hongkong, een belangrijke markt voor FrieslandCampina.

Versnelde reorganisatie

Daarnaast ondervond FrieslandCampina hinder van negatieve wisselkoerseffecten. Het bedrijfsresultaat bij consumentenzuivel daalde van €290 miljoen in 2019 naar €255 miljoen afgelopen jaar.

De lagere winst bij FrieslandCampina is ook het gevolg van een herstructureringslast van €106 miljoen. Het zuivelconcern heeft in november een versnelde reorganisatie aangekondigd, waarbij tot eind dit jaar duizend arbeidsplaatsen komen te vervallen.

Ⓒ ANP/HH

„Ook voor onze medewerkers zijn de resultaten van 2020 teleurstellend”, zegt Schumacher. Hoewel er licht aan het einde van de tunnel is nu de vaccinatieprogramma’s wereldwijd op gang komen, zitten we komende maanden nog volop in de coronacrisis. Het eerste halfjaar van 2021 zullen daardoor de resultaten nog steeds onder druk staan. Ik ben er echter van overtuigd dat versnelling van onze strategie in combinatie met structurele kostenbesparingen ons in staat stellen schokken beter op te vangen en de positieve impact in de post-coronaperiode te vergroten.”

Niet alleen werknemers ondervinden de gevolgen van de coronapandemie. Ook de boeren die leveren aan de coöperatie moeten inleveren. Melkveehouders die lid zijn van FrieslandCampina zagen hun melkprijs met 5,9% dalen tot €35,72 per honderd kilo. Zij krijgen over 2020 ook geen contante nabetaling en uitgifte van ledenobligaties. De rente op de ledenobligaties wordt nog wel uitgekeerd.