Facebook-moeder Meta profiteert van goedkopere reclames

De toename met 11% ten opzichte van een jaar eerder was te danken aan meer advertentie-inkomsten. Er werden ruim een derde meer advertenties getoond op Facebook en Instagram. Die reclames leverden wel minder op dan een jaar eerder, maar die prijsdaling was niet zo groot als de toename in het aantal advertenties.

Winst omhoog

Behalve de omzet ging ook de winst van Meta, dat ook nog eigenaar is van WhatsApp, omhoog. Die kwam uit op $7,8 miljard, een stijging van 16% op jaarbasis. Het aantal maandelijks actieve gebruikers van Facebook steeg ook. Dat zijn er nu meer dan 3 miljard.

Ook de kosten van het techconcern lagen hoger dan een jaar eerder. Dat had onder meer te maken met kosten voor de reorganisatie die Meta-topman Mark Zuckerberg eind vorig jaar inzette. Inmiddels heeft Meta nog ruim 71.000 mensen in dienst, 14% minder dan midden vorig jaar.

Twitter-concurrent

Zuckerberg sprak in een toelichting van een goed kwartaal. „We zien nog altijd dat mensen veel gebruikmaken van onze apps”, zei hij. Daarnaast liet de Facebook-oprichter weten dat zijn bedrijf een aantal ’spannende nieuwe producten’ heeft met onder meer Twitter-concurrent Threads en kunstmatige-intelligentiesysteem Llama 2.