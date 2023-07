Premium Het beste van De Telegraaf

UWV: Beetje lucht op arbeidsmarkt, maar nog altijd krap Vacatures retail lopen op: ’Winkels vaker dicht door gevecht om personeel’

Winkeliers passen hun openingstijden aan omdat ze niet genoeg personeel hebben. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Er komt een heel klein beetje lucht op de arbeidsmarkt, maar daar is in de winkelstraten weinig van te merken. In de detailhandel stonden eind maart 48.000 vacatures open. Ondernemers zien zich hierdoor gedwongen hun openingstijden aan te passen of winkelfilialen een dag te sluiten.