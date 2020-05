Afstandseconomie voor kwart ondernemers niet haalbaar

Op de vraag of ondernemers hun bedrijf kunnen voortzetten als de afstandsregel tegen het coronavirus wordt opgevolgd, antwoordde 13% dat dit zeker niet het geval is. Nog eens 13% gaf aan dat hun onderneming waarschijnlijk niet kan blijven bestaan als iedereen anderhalve meter afstand moet houden. Tegelijkertijd gaf twee derde van de ondervraagde ondernemers aan zeker of waarschijnlijk wel te overleven in een anderhalvemeter-economie.

Problemen

In de horeca en persoonlijke dienstverlening verwachten zes op de tien ondernemers te moeten stoppen in een anderhalvemeter-economie. Een aanzienlijk deel van de ondernemers in de culturele sector, sport en recreatie verwacht ook problemen door het voorschrift. Winkeliers zijn minder somber. Van hen verwacht bijna driekwart ook bij strenge handhaving van de gepaste afstand door te kunnen gaan.

In de horeca spelen onder andere te krappe ruimtes ondernemers parten, geven ze aan in de enquête. Zo is het in veel keukens of toiletruimtes nou eenmaal niet mogelijk om voldoende afstand te houden. Ondernemers in de evenementenbranche verwachten eenvoudigweg niet dat de anderhalvemetervoorschriften haalbaar zijn op bijvoorbeeld festivals. Andere bedrijven uit de culturele sector, sport en recreatie noemen dit wel praktisch haalbaar, maar vrezen niet uit de kosten te kunnen komen met minder bezoekers.

Voorbereid

Overigens is een groot deel al wel voorbereid om aan de voorschriften te kunnen voldoen. Zo geven vier op de tien ondervraagde ondernemers aan volledig of voor een groot deel klaar te zijn voor de anderhalvemetersamenleving.