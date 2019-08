Nikkel-prijs explodeert, markt vreest exportstop

De futureprijs voor latere levering van tonnen nikkel steeg donderdag vroeg met 13% naar de grens van $2000 per ton in de Aziatische handel.

Onzeker is nog of het tot een exportverbod komt. Officieel is die ingepland vanaf 2022, maar inkopers maken zich zorgen. In Indonesië is grote druk om de nikkelexport eerder te beperken.

Indonesië is al langer bezig om nikkel meer voor de eigen markt te reserveren, het land is de grootste exporteur van nikkel.

Op de metalenbeurs LME in Londen stegen volumes in de termijncontracten maar zakte het metaal kort erna terug in waarde.

Indonesië heeft officieel nog niet gereageerd op de prijsbeweging. ING Research meldt donderdag dat de handel via de London Metal Exchange tot die mededeling „volatiel zal blijven”.