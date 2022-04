Meet Twitter met twee maten in zaak-Wilders? ’Grens van wat wel en niet mag is vaag’

Premium Columns

Als D66 de schadevergoeding voor Van Drimmelen betaalt, moeten we ons echt zorgen maken

Ik wil het nog even over D66, Sigrid Kaag en de stalker Frans van Drimmelen hebben, want ik verbaas me over een aantal zaken. Ten eerste vind ik het volstrekt ongeloofwaardig dat de conclusie van een onderzoek bestaat uit twee delen: een deel waaruit blijkt dat er niets aan de hand is en een ander ...