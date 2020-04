Supermarkten: consument winkelt nog te vaak samen

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan moet iedereen die de supermarkt dat met een karretje of mandje doen. Zijn die op, dan is de winkel vol, en moeten nieuwe klanten even wachten. Verreweg de meeste mensen gedragen zich keurig, houden rekening met elkaar en zijn het eens met het deurbeleid van supermarkten.

Toch komen nog te veel klanten samen inkopen doen, aldus Jansen. „We doen daarom nogmaals de dringende oproep: kom alleen. Dan heeft iedereen in de winkel meer ruimte.”

De supers willen ook geen topdrukte in het paasweekeinde. Ze roepen klanten daarom op om eerder in de week te komen. Jansen: „Er liggen al volop paasproducten in de winkels die je vandaag of morgen alvast in huis kunt halen voor een vrolijke én veilige Pasen.” Door thuiswerken gebeurt dat doordeweeks boodschappen doen al een beetje: normaal gesproken is het ’s weekends drukker dan doordeweeks, dat verschil is de laatste tijd behoorlijk gladgestreken, aldus de brancheclub.