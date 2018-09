Heijmans krijgt mogelijk snelwegopdracht

De snelweg zal worden verbreed van 2 keer 2 naar 2 keer 3 rijstroken en 16 jaar worden onderhouden door het bouwconcern. Ook het deel van de A12 tussen Veenendaal en Ede, dat in 2008 al verbreed werd, is in het zogenoemde Design, Build, Finance Maintain (DBFM)-contract meegenomen.

Heijmans Capital, de joint-venture van het bedrijf gericht op publiek-private samenwerkingsprojecten (pps) met 3i Investments Infrastructure, is opdrachtnemer. De definitieve gunning is medio juli voorzien.