Randstad groeit door, maar niet in Nederland

Randstad ziet dat klanten minder actief worden, zegt ceo Sander van ‘t Noordende in een toelichting op de cijfers. Tegelijkertijd is de vraag naar talent onverminderd groot. Vooral in Canada, Japan, Nieuw-Zeeland en Australië doet Randstad met omzetstijgingen van 9% of meer nog altijd goede zaken. Toch vlakte de groei in alle regio’s waarin het concern actief is af. In Nederland en België stagneerde de groei zelfs helemaal.

Financieel doet de afnemende groei Randstad voorlopig geen pijn. Het slaagt er nog altijd in de brutomarges te vergroten, het afgelopen kwartaal liefst met 21%. Bedrijven blijken bereid dieper in de buidel te tasten om maar aan personeel te kunnen komen.