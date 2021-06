Luchtige kost in trek bij mooi weer

Hij nam die extra week wel zonder toestemming van zijn werkgever. Met code oranje voor Turkije en dus quarantaine van twee weken bij terugkomst, valt de woede van de werkgever te begrijpen. En de keuze van de rechter om het ontslag op staande voet te accepteren.

Artikelen over oplichting doen het meestal goed en dat gold afgelopen week ook weer. Oplichters tanken zonder te betalen en verzoeken de pomphouder een betaalverzoek te sturen. Vervolgens wordt er met gijzelsoftware geld afhandig gemaakt.

Een boosmakertje completeerde de top 3. Door het koude voorjaar en de stevig opgelopen prijs van het uitstoten van CO2 stijgt de variabele energieprijs volgens prijsvergelijker Pricewise met 25%. Hierdoor dreigen twee miljoen huishoudens €400 meer te gaan betalen voor gas en licht.

Een verhaal over de huizenmarkt was ook nu weer geliefd. Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank waarschuwde de Tweede Kamer voor het vastlopen van de woningmarkt. Hij pleit voor meer bouwen, maar ook voor een vergroting van het aandeel vrije huur in de woningmarkt.

En om toch nog een beetje in de huizensfeer te blijven, het verhaal van een man die btw terugvroeg over een huis met zonnepanelen werd ook gretig gelezen. De rechter ging echter niet mee in dit slimmigheidje.

Wie denkt dat verhalen over cryptovaluta’s minder populair zijn vanwege de recente terugval van de prijzen, heeft het mis. Misschien uit persoonlijke interesse of uit leedvermaak met beleggers die eerder prachtige winsten boekten, stortten bezoekers zich op het bericht dat Tesla-topman Elon Musk de bitcoin pijn deed met een tweet. En wel door bij #Bitcoin een gebroken hartje te plaatsen.

Ook het verhaal over de neergang van de prijzen in de afgelopen weken was populair.