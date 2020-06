Economen maken zich zorgen over de diepste recessie in jaren. Ondertussen blijven de koersen van aandelen stijgen. Volstrekt logisch. Waar je vraagtekens bij kan zetten, is de waardering die beleggers neertellen voor die winsten. De afgelopen decennia waren winstmarges structureel hoger. Rentes, belastingen, lonen en afschrijvingen waren laag. Denkt u echt dat dit het komende decennium zo blijft?