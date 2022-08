DSM haalt vooral door hogere prijzen meer omzet

Wel had DSM nog last van verstoringen in de toeleveringsketens en coronalockdowns in China. Die hadden ook invloed op de vraag van consumenten in dat land en troffen DSM zo indirect. De situatie met de levering van producten verbeterde wel gedurende het tweede kwartaal en DSM zag een goed verkoopvolume en hoge prijzen aan de start van het derde kwartaal.

"Boven verwachting"

Dit vindt DFT-verslaggever Theo Besteman: ‘DSM komt met zijn tweedekwartaalcijfers voor de omzet en aangepaste ebitda licht boven de marktverwachtingen uit. Het bedrijf houdt last van verstoringen in de toelevering, maar slaagt er goed om in de gestegen kosten door te berekenen, met een hogere marge over het eerste halfjaar. Het verruimt anderzijds, ondanks ‘sterke’cijfers en 'goede marktomstandigheden', zijn outlook voor heel 2022 niet. De aangepaste ebitda zal 'hoog enkelcijferig' eindigen voor het bedrijf dat zijn laatste twee Materials-onderdelen afstootte voor €5,3 miljard. Het schroeft wel een van zijn duurzaamheidsdoelen omhoog: alle energie voor het bedrijf actief in 23 landen met 23.000 werknemers moet in 2030 uit duurzame bron komen, tegen 75% afgelopen kwartaal.’ Volg @theobesteman op Twitter.

De omzet kwam uiteindelijk 17 procent hoger uit dan in de eerste zes maanden van 2021 op 4,1 miljard euro. De nettowinst bedroeg 458 miljoen euro. De prognose voor heel het jaar liet DSM onveranderd.

Topbestuurders Geraldine Matchett en Dimitri de Vreeze spreken van een goed halfjaar, maar besteden vooral aandacht aan de draai die DSM maakt. De afgelopen maanden maakte het bedrijf een fusie met de Zwitserse branchegenoot Firmenich bekend en verkocht het zijn materialentak.

Verder maakte DSM bekend sneller CO2-neutraal te willen worden. Zo wil de onderneming in 2030 al haar stroom uit duurzame bronnen halen, waar eerder op 75 procent werd gemikt. Dat leidt ook tot strengere uitstootdoelen, maar daar wordt nog aan gewerkt. Voor de uitstoot door gebruikers van zijn producten mikt DSM voortaan op een absolute CO2-reductie in plaats van een die verbonden is aan de hoeveelheid producten die het verkoopt.