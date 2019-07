Wall Street licht in de min

De Dow-Jonesindex noteerde rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) vlak op 27.358 punten. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 3007 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent, op 8235 punten.

JPMorgan Chase kreeg er 0,3 procent aan beurswaarde bij. Weliswaar boekte de grootste bank van de Verenigde Staten gemeten naar bezittingen in het tweede kwartaal een recordwinst, maar liet zich wel iets voorzichtiger uit over de rente-inkomsten dit jaar.

Risico's

Goldman Sachs steeg 1,1 procent. De zakenbank boekte beter dan verwachte resultaten en verhoogt het dividend. Wells Fargo, de grootste hypotheekverstrekker van de VS, verhoogde de winst en gaat meer dividend uitkeren, maar werd desondanks 2,9 procent lager gezet.

Powell herhaalde in Parijs dat de Fed de risico's voor groei van de Amerikaanse economie zorgvuldig in de gaten houdt. Volgens de Fed-voorzitter zal het Amerikaanse stelsel van centrale banken "gepast reageren om voor aanhoudende groei te zorgen". Verder liet Powell weten dat de risico's op afnemende groei zijn toegenomen, in het bijzonder door ontwikkelingen in de wereldhandel.

Google

Medisch bedrijf Johnson & Johnson (J&J) moest een verlies slikken van 1,3 procent, ondanks een verhoging van de omzetverwachtingen voor het gehele jaar en een hoger dan verwachte kwartaalwinst.

Google-moeder Alphabet en Facebook stonden ook in de belangstelling. Google werd door miljardair en techondernemer Peter Thiel beschuldigd van samenwerking met de Chinese overheid. President Donald Trump wil dat justitie Google (plus 0,3 procent) onderzoekt. Het techbedrijf ontkent de beschuldigingen van Thiel. Facebook (plus 0,1 procent) gaf in het Amerikaanse Congres uitleg over zijn geplande Libra-cryptomunt.

De euro was 1,1210 dollar waard, tegen 1,1215 dollar bij het slot van de Europese beurzen Een vat Amerikaanse olie kostte 3 procent minder op 57,81 dollar. Brentolie daalde 2,6 procent in prijs tot 64,77 dollar per vat.