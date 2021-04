Abonnement televisie en internet weer tientjes duurder

Premium Financieel

KPN zet eerste kopernetwerken uit

KPN is begonnen met het uitschakelen van het kopernetwerk waarover sinds het eind van de 19e eeuw zijn telefoon- en later ook internetsignalen hebben gelopen. Sinds 1 april gaat in zes wijken waar al glasvezel is aangelegd bij 40.000 huishoudens de koperdraad ’uit’.