Lezers DFT smullen van vreugde bij Loetje en malaise Van Moof

Een handvol gegadigden wil VanMoof weer op de rit te krijgen. De curatoren van de failliete e-bikemaker vergelijken zeer ongelijke biedingen. Enkele investeerders willen alleen de technologie van de VanMoof-app en e-bike. Een groep investeerders ziet kans op een volledige doorstart.

Bekijk ook: Amerikanen doen bod op failliet VanMoof

Het inkomen van de aanvragers van hypotheken is ook nog nooit zo hoog geweest. In juli werden maar liefst 33.000 hypotheken aangevraagd via Hypotheken Data Netwerk (HDN), waar vrijwel alle grote aanbieders van hypotheken bij zijn aangesloten. Dat is het hoogste aantal van dit jaar.

Bekijk ook: Zo hoog is het inkomen van de gemiddelde huizenkoper

Een oude betalingsachterstand van de partner van Deborah Witlox en daaruit voortvloeiende negatieve BKR-notering zorgen ervoor dat haar gezin geen kant meer op kan.

Aannemer Heijmans trekt de stekker uit een woningbouwproject in Utrecht, omdat het de 160 woningen niet verkocht krijgt. Topman Ton Hillen zegt dat er verkeerde woningen worden gebouwd.

Bekijk ook: Bouwer Heijmans krijgt woningen niet verkocht

Vanaf dinsdag liet KLM vliegtuigen vertrekken met personeel dat in pride-kleuren is gekleed. Dat leidde tot ophef binnen de luchtvaartmaatschappij.

Hij vult opzettelijk een schadeformulier in met onjuiste en onvolledige informatie, met als doel eerdere schade aan zijn Volvo vergoed te krijgen. Daarbij onderschat hij echter de scherpe blik van de schade-experts.