Elon Musk omarmt bitcoin en jaagt prijs omhoog

Vrijdag steeg de cryptomunt naar $37.514, een aanwas van 19% in 24 uur.

De topman, tevens de rijkste man ter wereld, vermeldde in zijn account bij zijn biografie #bitcoin, een veel gebruikte hastag op het microblog.

Twitter-baas Jack Dorsey hanteert de hashtag eveneens.

In een tweet verwijst Musk naar het ’onvermijdelijke’, zonder daarover uit te wijden.

Volgers vermoeden vrijdag dat de serie-ondernemer, die deze week tegenvallende kwartaalresultaten voor zijn autoverkopen liet zien maar profiteerde van zijn andere bedrijven, nog actiever wordt in cryptomunten.

Dodgecoin geliefd

Musk wees zijn 43,7 miljoen volgers op Twitter eerder op dogecoin, ook een cryptomunt, van programmeurs Billy Markus en Jackson Palmer. Zij werken sinds 2013 aan een eigen betalingssysteem, vrij van de traditionele bankkosten. Die vingerwijzing naar Dogecoin alleen al zorgde voor een stormloop op dit kleine broertje van bitcoin, die vrijdagmiddag bijna $700 miljard marktwaarde kreeg.

Wie een maand geleden €1000 had gestoken in ’doge’ had nu $33.000 op zijn bankrekening staan.

Zondag 20 december is voor cryptofans vermaard: Musk twitterde over ’bitcoin is my safe sword’ toen de munt fors steeg. Om in een volgende tweet gehakt van bitcoin te maken. De twaalf jaar oude bitcoinmunt, opgericht als alternatief voor bestaande banken en ’fiatgeld’, zou „as bullshit” zijn als wat het aanvalt.

Daarna volgde „One word: Doge.” De twittergemeenschap viel op dat hij zijn biografie in het Twitter-account had veranderd in ’voormalig ceo van Dogecoin’. Deze vrijdag stapte Elon Musk weer over op bitcoin.

Zijn invloed reikt verder dan de technologiewereld. Deze week meldde Musk op twitter gek te zijn van Etsy, de webwinkel met handgemaakte producten. Hij kocht een gebreide sjaal voor zijn hond, en liet het online bezoek aan Etsy daarmee exploderen. Foto’s van zijn jongste kind werden onlangs miljoenen keren gedeeld.

Vorige week boekte Musk opnieuw succes met de lancering van zijn ruimteraket Falcon 9. Het bracht ruim 140 satellieten in de ruimte.