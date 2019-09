Explosies na aanvallen op olievelden Saoedi-Arabië

De branden in de provincies Abqaiq en Khurais zouden inmiddels onder controle zijn.

Het gaat om een olieraffinaderij en een olieveld, aldus Saudi Aramco, het grootste oliebedrijf ter wereld.

Marktvorsers vermoeden dat de Jemenitische Houthi-rebellen verantwoordelijk zijn voor de aanslagen, maar de aanvallen zijn door niemand opgeeïst. De rebellen hebben in de vierjarige oorlog in Jemen, waar Saoedi-Arabië is betrokken in het conflict, meermalen gebruik gemaakt van droneaanvallen.