’Helft olieproductie Saoedi’s gestopt na drone-aanval’

Het gaat om vijf miljoen vaten per dag van 159 liter per stuk, terwijl Saoedi-Arabië dagelijks een hoeveelheid vergelijkbaar met 9,8 miljoen vaten levert.

De branden in de provincies Abqaiq en Khurais zouden inmiddels wel onder controle zijn.

Het gaat om een olieraffinaderij en een olieveld, aldus Saudi Aramco, het grootste oliebedrijf ter wereld.

De Jemenitische Huthu-rebellen hebben de verantwoordelijkheid voor de aanslagen met tien drones opgeeïst, hun grootste actie ooit binnen Saoedi-Arabië.

De rebellen hebben in de vierjarige oorlog in Jemen, waar Saoedi-Arabië is betrokken in het conflict, meermalen gebruik gemaakt van droneaanvallen.

