Duitse inflatie stijgt

De inflatie bedroeg in mei volgens de geharmoniseerde Europese meetmethode nog 0,6 procent. Economen voorspelden in doorsnee voor juni een toename tot 0,7 procent.

De inflatie in Europa's grootste economie is een belangrijke graadmeter voor de geldontwaarding in de hele eurozone. Die ligt al geruime tijd ver onder het door de Europese Centrale Bank (ECB) nagestreefde peil van 2 procent. Die lage inflatie zette de ECB er eerder deze maand toe aan de rente in de eurozone verder te verlagen.

Europees statistiekbureau Eurostat publiceert maandag een eerste raming van de inflatie in de eurozone in juni. Economen verwachten daarbij een minieme stijging tot 0,6 procent. De inflatie in de eurolanden kwam in mei gemiddeld uit op 0,5 procent.