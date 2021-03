Bijna 100 miljard euro Europese subsidie voor Nederlandse innovatie

Het geld is bedoeld voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, digitalisering en de energietransitie. Bedrijven, maar ook onderzoeksinstellingen, kunnen aanspraak maken op het geld, waarmee de EU hoopt baanbrekende onderzoeken mogelijk te maken.

Het project onder de noemer Horizon Europe, dat loopt tot 2027, is de opvolger van Horizon 2020. Daarmee maakte de EU tussen 2014 en 2020 €63,5 miljard vrij. Hier haalden Nederlandse ondernemers ongeveer €5 miljard uit. Nu zit er ruim €30 miljard meer in de pot, in totaal gaat het om €95,5 miljard.

Bekijk ook: Wanhoop en ongeloof om uitstel betaling coronasteun

Vanaf april kunnen ondernemers en onderzoekers een aanvraag Volgens staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) is het programma ’van groot belang’: „Het gaat om slim economisch herstel vanuit de coronacrisis én het is een cruciale basis voor het versterken van onze kennis en het creëren van de banen en inkomsten in de toekomst.”