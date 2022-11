Overstappen loont: honderden euro’s besparen op zorgverzekering

De premieverschillen zijn wel iets kleiner dan in 2022. Toen konden consumenten op een basisverzekering €535,80 per jaar besparen bij een standaard eigen risico en €559,80 bij het maximale eigen risico. Dat de verschillen kleiner zijn geworden, komt doordat zorgverzekeraars de premies voor hun goedkoopste basisverzekeringen in 2023 extra hebben verhoogd en doordat de collectiviteitskorting per 1 januari wordt afgeschaft.

„En aan de andere kant zijn de duurste polissen juist relatief weinig in premie gestegen”, zegt Amanda Bulthuis, expert geld en verzekeringen bij Geld.nl. „Dit komt doordat maar liefst negen van de vijftien duurste restitutiepolissen in 2023 niet meer bestaan of zijn gewijzigd in een combinatiepolis met minder vrije zorgkeuze.”

Aanvullende pakketten

Toch is het mogelijk om op jaarbasis flink te besparen door over te stappen. Volgens Bulthuis is dat zeker bij de aanvullende pakketten het geval. „Wie bijvoorbeeld bovenop de basisverzekering negen fysiotherapiebehandelingen of €250 aan tandartskosten meeverzekert, ziet premieverschillen die oplopen van €483 tot €885 euro op jaarbasis.”

Dat de besparing met aanvullende verzekering erbij nog groter is, komt doordat de duurdere zorgverzekeraars vaak totaalpakketten aanbieden. „Zo verzeker je bijvoorbeeld niet alleen die negen behandelingen fysiotherapie, maar krijg je er ook een vergoeding voor alternatieve geneeswijzen of een bril bij. Zo’n totaalpakket is natuurlijk duurder dan een aanvullende verzekering die enkel de fysiotherapie of tandartskosten vergoedt”, zegt Bulthuis.