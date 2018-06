Weer klap voor Imtech

Dinsdag verloor Imtech al bijna 11 procent aan beurswaarde tot 0,86 euro. Woensdag werd de daling voortgezet en eindigde het aandeel met een min van 2 procent. In een reactie op de sterke koersdaling liet een woordvoerder van Imtech toen weten dat het verkoopproces voor de ICT-divisie volgens planning verloopt. Ook blijft het bedrijf alle opties, waaronder de uitgifte van nieuwe aandelen, onderzoeken om de schuld te verlagen.

Imtech is afgelopen jaar hard geraakt door omvangrijke fraudeschandalen in Duitsland en Polen en overweegt nog altijd om geld op te halen met een aandelenemissie. De sterke daling van de beurskoers zet druk op de eventuele opbrengst van die nieuwe stukken. Analist Joost van Beek van Theodoor Gilissen gaf aan dat door de forse koersdalingen ,, het perspectief voor Imtech om in de toekomst nog een redelijk winstpotentieel per aandeel te behalen steeds verder uit beeld verdwijnt''.

Schuldenredactie

Imtech ontkomt er volgens hem niet aan om de beoogde schuldreductie van 400 miljoen euro uiterlijk medio 2015 te realiseren. De geplande verkoop van de ICT-divisie zal daarvoor ,,bij lange na niet voldoende opbrengsten genereren.''

De Midkap-index noteerde donderdag omstreeks 10.40 uur 0,1 procent lager.