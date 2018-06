'Barclays misleidde grote investeerders'

Op een besloten handelsplatform, ook wel dark pool genoemd, kunnen grote investeerders in betrekkelijke anonimiteit handelen. Op die manier kunnen zij buiten de reguliere aandelenmarkten om grote pakketten aandelen kopen en verkopen, zonder dat dit meteen tot grote koersuitslagen leidt.

In de dark pool van Barclays waren volgens justitie in de VS ook zogenoemde flitshandelaren actief, marktpartijen die hun brood verdienen met supersnelle, geautomatiseerde handel in onder meer aandelen. De bank hield zijn klanten juist voor dat dergelijke partijen er helemaal niet welkom waren.

Flitshandel

De flitshandel ligt de laatste tijd zowel in de VS als in Europa onder vuur, omdat die gepaard zou gaan met oneerlijke handelspraktijken. De Newyorkse aanklager Eric Schneidermann sprak van ,,rovers'', die op uitnodiging van de bank zelf actief zijn in de dark pool van Barclays, terwijl het concern zijn klanten voorhield dat zij ,,in veilige wateren aan het duiken waren''.

Barclays, dat de afgelopen tijd ook al onder vuur lag wegens manipulatie van onder meer rentetarieven, wisselkoersen en de goudprijs, liet weten de nieuwe aantijgingen ,,zeer serieus'' te nemen. De bank liet weten alle medewerking te verlenen aan het justitiële onderzoek en is naar eigen zeggen ook een intern onderzoek begonnen.