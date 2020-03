Landelijke telefoonstoring voorbij

Het Deventer Ziekenhuis laat weten: „Er is een landelijke storing bij Ziggo, KPN en Vodafone. Met als gevolg dat het Deventer Ziekenhuis problemen heeft met inkomend en uitgaand bellen. We snappen dat dit vervelend is, excuses voor de overlast. Er is contact met Ziggo, KPN en Vodafone.”

Het Zaans Medisch Centrum: „Er is op dit moment een Ziggo storing waardoor de telefonie niet goed werkt. Wij raden u aan om via uw vraag te sturen naar [email protected]”

Geen prognose

Volgens een woordvoerder van Ziggo betrof het een storing op zijn vaste telefonienet bij vooral vaste klanten waardoor onder andere een aantal ziekenhuizen, verspreid door heel Nederland, werden getroffen.