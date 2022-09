Schiphol: volgende week geen ellenlange rijen meer

Premium Financieel

Reiswereld op achterste benen om annuleerbonus: ’Waarom geen geld naar beveiliging?’

Als Schiphol miljoenen heeft om luchtvaartmaatschappijen te stimuleren, waarom is dat geld dan niet eerder gestoken in beveiliging? Die vraag wordt hardop gesteld in de reiswereld nu de luchthaven 350 euro gaat betalen voor elke passagier die niet vliegt. Met een capaciteitsreductie van 9000 per dag...