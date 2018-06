Amerika tilt AEX naar kleine winst

Na een hogere start gleed de AEX licht in het rood en klom in de slotbel naar 415,78 punten, een plus van 0,1%. De Midkap ging 0,1% omlaag naar 651,37 punten.

De grote beurzen elders in Europa bleven ook dicht bij huis. Parijs dikte 0,1% aan, terwijl Londen 0,1% inleverde. Frankfurt steeg 0,2%. Een opvallende daler op de beurs van Brussel was Thrombogenics. Het bedrijf maakte bekend dat het niet meer te koop staat. Het aandeel kelderde dik 30%.

Volgens Emile Cardon, macro-econoom bij Rabobank, zijn beleggers nauwelijks van hun stuk te brengen ondanks het tegenvallende macronieuws uit Duitsland. Het vertrouwen van ondernemers bij onze oosterburen kwam lager uit dan verwacht mede vanwege de teleurstellende gang van zaken in de industrie. "Het economisch herstel in de eurozone is nog steeds redelijk fragiel. Het is verder onzeker of de recent aangekondigde steunacties van de Europese centrale bank (ECB) effect gaan sorteren."

Uit Amerika kwam in de middag een sterk meevallend cijfer over de verkoop van nieuwe huizen die mede werd geholpen door het inhaaleffect van het slechte winterweer in de eerste maanden van het jaar. Daarnaast ging het consumentenvertrouwen in de VS verder omhoog. Cardon wijst er op dat de cijfers ook niet veel beweging in de koersen teweegbracht. "Bij een gebrek aan alternatieven blijven beleggers wel in de markt. Bovendien is de volatiliteit nog steeds erg laag. De vraag is of dit gerechtvaardigd is gelet op de toegenomen onrust rond Irak en de bearmarkt in Dubai. " Wall Street vond na een lagere start voorzichtig de weg omhoog.

Deze week gaat de aandacht vooral uit naar het inflatienieuws in Duitsland dat vrijdag naar buiten komt, stelt Cardon. "Als het cijfer lager uitkomt dan verwacht, zal de druk worden verhoogd op de ECB om nieuwe maatregelen te nemen, waaronder kwantatieve verruiming. Ik verwacht echter dat de ECB niet zo snel in actie zal komen en eerst de effecten van de eerdere steunacties wil afwachten."

Rond half tien vanmorgen bleek al dat het Nederlandse producentenvertrouwen in juni op hetzelfde niveau is gebleven als in mei. Later vanmiddag volgen uit de VS nog cijfers over de huizenprijzen en het consumentenvertrouwen. De futures voor Wall Street wijzen vooralsnog op een licht lagere opening in New York.

DSM gewild

In de AEX viel DSM flink in de smaak met een plus van 3,4% op €53,17. Volgens Frank Bonsee, handelaar bij ABN Amro, speelden overnamegeruchten rond het Zwitserse zadenbedrijf Syngenta daar een grote rol bij. Bloomberg meldde dat het Amerikaanse Monsanto eerder een overname had overwogen. Syngenta zelf sloot zo'n 6% hoger op de beurs in Zürich. Bonsee meent dat DSM die eveneens actief is in deze markt daardoor mee omhoog wordt getrokken. Kunstmestbedrijf OCI ging in de slipstream 1,1% vooruit naar €28,51. Heineken volgde met een winst van 1% op €53.

AkzoNobel belandde onderaan en raakte 1,4% kwijt op €53,79. Ook ING had een mindere dag met een 0,7% lagere slotnotering op €10,32. Fugro koerste 0,9% lager naar €44,03.

Philips viel 0,9% terug naar €22,68. Het technologiebedrijf krijgt mogelijk een boete van de Europese Commissie, vanwege kartelvorming bij de fabricage van chips.

KPN, dat goedkeuring heeft gekregen van de vakbonden voor de nieuwe cao en het nieuwe pensioenplan, moest 0,3% afstaan op €2,68. Volgens SNS Securities kan KPN met deze afspraak een "aanzienlijke verplichting" uit de boeken halen.

ING schreef in een rapport dat de aandelen van uitzenders momenteel laag gewaardeerd zijn en dat het daarom een aantrekkelijk moment is om in te stappen. Beleggers namen het advies niet ter harte. Midkapper USG People dat de favoriet van ING is, leverde 1,3% in op €11,75. USG bleef op 'kopen' staan, net als Randstad (-0,3% op €40,51). ING heeft voor detacheerder Brunel (-0,9% op €22,40) een 'houden'-advies.

Air France KLM klom 4,6%. De luchtvaartcombinatie heeft ruim €38 miljoen geïnvesteerd in de Braziliaanse prijsvechter GOL.

TomTom werd 1,7% meer waard op na de aankondiging van een samenwerking met verzekeraar Allianz.

Imtech maakte bij hoge handelsomzetten zonder specifieke oorzaak een duikeling van bijna 11% naar een nieuw dieptepunt van €0,86. De in zwaar weer verkerende technisch dienstverlener moet zijn schulden terugdringen. Daarvoor wil het onder meer zijn ICT-divisie verkopen en houdt het alle andere opties, waaronder een aandelenemissie, open.

Altice onderuit

Smallcap Wessanen kreeg er 1,1% bij. Het voedingsbedrijf kreeg een hoger koersdoel mee van ING. Het advies blijft 'houden'.

ICT Automatisering, dat software gaat leveren voor de nieuwe Botlekbrug bij Rotterdam, werd 1,8% duurder.

Op de lokale markt dook kabelbedrijf Altice 3,8% omlaag. Beleggers waren niet blij met de aankondiging van de onderneming om nieuwe aandelen uit te geven. Altice heeft 17,9 miljoen nieuwe aandelen geplaatst en daarmee €911 miljoen opgehaald.

Beursbedrijf Euronext boekte een winst van 0,9% en herstelde daarmee iets van de dalingen van de afgelopen dagen.

