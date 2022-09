Reconstructie koopkrachtcrisis: zo verdween hoger loonbod van tafel

Premium Nieuws

Druk op directie Schiphol neemt toe na nieuwe chaos op luchthaven

Hoogspanning op Schiphol, waar de druk op de in de ogen van velen falende directie steeds groter wordt. Ook dinsdag was het weer een grote chaos op de nationale luchthaven. De vraag is inmiddels niet meer wanneer het stopt, maar vooral wie het stopt.