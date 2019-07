Tesla verlaagt prijzen en schrapt modellen

De prijzen van andere modellen van de stekkerautobouwer gaan omlaag, in een poging om de verkopen te stimuleren.

Dat meldt het concern dinsdagmiddag.

Tesla is in een keiharde strijd verwikkeld met traditionele autobouwers als Volvo, BMW, VW en Audi die zijn voorsprong in volledig elektrische modellen verminderen.

Bekijk ook: Rode cijfers kussen Europese autobouwers wakker

De aankondiging komt enkele dagen nadat Tesla recordverkopen heeft gemeld. Bij de Model X-serie blijven de Longe Range en de Performance overeind in de collectie. Bij de Long Range-modellen verlaagde Musk de basisprijzen.

’Sterker derde kwartaal’

De startprijzen worden voor de Model X $84.990 en $79,990 voor de Model S. Zijn auto-voor-de-massa Model 3 gaat in prijs eveneens omlaag, naar $38,990.

Bekijk ook: Musk moet met SEC om tafel gaan zitten

Begin deze maand meldde Tesla dat de wereldwijde verkoop over het tweede kwartaal met 51% waren gestegen afgezet tegen het vorige kwartaal tot 95.200 stuks. Daarvan neemt de Model 3 momenteel 80% van het totaal voor zijn rekening.

Musk meldde, na talloze tegenvallers, te verwachten dat de verkopen in het derde kwartaal ook sterk blijven doorgroeien.

Bekijk ook: Tesla betaalt hoge prijs om eindelijk zijn doelen te halen

Bekijk ook: Musk naar dubbele productie met Tesla