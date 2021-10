Den Haag zet deur open naar meer bescherming consument bij erfpacht

Binnenland

Aantal coronabesmettingen op het werk en in de horeca neemt toe

Steeds meer mensen lopen het coronavirus op in de horeca of op de werkvloer. Dit worden belangrijkere haarden, komt naar voren uit de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de stand van de corona-epidemie in Nederland.