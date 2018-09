Wereldhandelsvolume herstelt

Eind mei meldde het CPB voor maart een daling van 0,5 procent, volgend op een afname van 0,7 procent in februari.

Het herstel van het importvolume in april is te danken aan de VS en de eurozone, aldus het CPB. Japan liet een ,,opmerkelijk maar verwachte'' daling zien na een sterke stijging in maart. Aan de exportkant was het beeld positiever met een toename in de meeste regio's en de sterkste groei in opkomende Aziatische landen. Negatieve of zwakke ontwikkelingen werden alleen gemeten in Latijns-Amerika en Oost-Europa.

Het CPB maakte ook bekend dat de mondiale industriële productie in april met 0,2 procent is gestegen. De eerder gemelde plus van 0,3 procent in maart werd herzien tot een stijging van 0,1 procent. Ook hier kwam de groei voor rekening van opkomende landen, terwijl geïndustrialiseerde landen een daling lieten zien. ,,De verwachte daling in Japan bleek groot, terwijl de eurozone een stijging van 0,8 procent liet zien.''