Ⓒ Foto Thijs Rooimans

Het kabinet maakte eind vorig jaar miljoenen vrij om werkloze koks, evenementenbouwers en flexwerkers tijdelijk in te kunnen zetten in cruciale sectoren. Maar het loopt niet storm voor de coronabanen. Toch is nu besloten de regeling langer open te stellen, tot onvrede van ondernemers in de beveiligingsbranche.