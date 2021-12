Premium Het beste van De Telegraaf

Winkans Staatsloterij, Postcode Loterij en Decemberkalenders Welk lot maakt jou deze jaarwisseling miljonair?

Miljonair worden kan, maar de kans is wel érg klein. Ⓒ Foto ANP/HH

Amsterdam - Na de dure decembermaand kunnen we allemaal wel een financiële meevaller gebruiken. Geen wonder dat loten kopen altijd populair is met de jaarwisseling. Maar met welk lot maak je nou de meeste kans om miljonair te worden?