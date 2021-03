Banken gaven tienduizenden klanten betaalpauze

Nog eens 12.000 hoefden tijdelijk niet af te lossen op een consumptief krediet, meldde de NVB woensdag. Die betaalpauzes hebben doorgaans een duur van een tot drie maanden, maar sommige mensen hebben al een verlenging gekregen.

Bedrijven klopten in nog grotere getale aan. Volgens de NVB kregen 129.000 bedrijven een betaalpauze met een totale waarde van €3,1 miljard.

Toch zien banken problemen ontstaan in sectoren die last hebben van beperkende maatregelen. „De massieve overheidssteun houdt veel bedrijven in de getroffen sectoren overeind”, zegt voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). „Ondertussen bouwen de schulden zich verder op. Het is daarom voor velen een zeer spannende tijd.”

Volgens de NVB is sinds het begin van de crisis voor 39,9 miljard euro aan leningen verstrekt vanwege de coronacrisis.