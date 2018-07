Draghi hamert op transparantie ECB

Draghi wees erop dat transparantie over de besluitvorming de ECB in staat stelt verwachtingen beter te managen. Door de crisis en de ongewone maatregelen die werden genomen om de crisis te bestrijden is het voor de markten en het publiek moeilijker geworden het gedrag van de ECB te voorspellen.

Volgens Draghi zou het ,,logisch'' zijn notulen te publiceren van de beleidsvergaderingen van de ECB. Daarbij kan volgens hem worden overwogen minder vaak te vergaderen, om een overvloed aan informatie vanuit de centrale bank en overdreven verwachtingen over de mogelijke acties van de ECB te voorkomen.

Effectiever

,,Een transparante centrale bank kan niet alleen beter ter verantwoording worden gehouden, maar is ook effectiever bij het uitvoeren van monetair beleid'', stelde Draghi. ,,Het verkleint de onzekerheid over onze intenties en maakt het duidelijker hoe we zullen reageren in ongewone situaties.''

De ECB worstelt momenteel met de bijzonder lage inflatie in de eurolanden. De gemiddelde stijging van het prijspeil ligt daarbij veel lager dan het niveau van net iets minder dan 2 procent waar de ECB op mikt. Draghi herhaalde dat de centrale bank erop rekent dat de inflatie op termijn weer terugkeert naar een acceptabel niveau. Mochten de verwachtingen echter wijzigen, dan is de centrale bank bereid tot nieuwe onconventionele maatregelen, zoals het opkopen van obligaties.

Een verdere aansterking van de euro ten aanzien van de dollar kan de ECB ook tot actie aanzetten, aangezien een nog sterkere euro een nog zwaardere rem zet op de inflatie en op het herstel van de economie in de eurolanden. Om die gevolgen te bestrijden kan de ECB de toch al lage rente verder terugschroeven, waarbij de depositorente zelfs onder 0 procent kan uitkomen. Dat zou betekenen dat banken geld moeten toeleggen op de middelen die ze bij de ECB stallen, waardoor ze mogelijk worden verleid meer geld uit te lenen.