Nederlandse aandelenbeurs verder omhoog

Damrak op lange termijn serieus verbeterd Het lange termijn technische beeld van de Nederlandse beurs is recent sterk verbeterd. Nadat de toppen van begin 2014 (408,97) en 2008 (417,25 ) opwaarts werden gebroken is een serieuze technische verbetering opgetreden. Hiermee heeft de beurs de consolidatie van de afgelopen periode aan de bovenzijde verlaten en is de meerjarige uptrend, die in 2011 rond 260 punten is gestart, gevalideerd.

Nu de lange uptrend is hervat, mogen verdere koersstijgingen worden verwacht. Ons primaire lange termijn koersdoel ligt rond weerstand 496,12 (gevormd op 23 mei 2008), het tweede rond 574 (van medio 2007). We achten het niet uitgesloten dat deze niveaus nog dit jaar behaald zullen worden. Steun ligt rond 391,29 (gevormd op 14 april).

De defensieve lange termijn portefeuilles van Tostrams Vermogensbeheer blijft met deze huidige sterke technische conditie van de Nederlandse beurs volledig belegd in aandelen.

De stijgende Moneyflow van de Nederlandse beurs signaleert dat de instroom van kapitaal op korte termijn weer op gang. Deze verse geldstromen bevestigen de recente technische verbeteringen van de Nederlandse beurs. De moneyflow indicator van de AEX wordt op basis van het volumeprofiel verwerkt, in de berekening van deze indicator worden de beursomzetten en het koersgedrag cumulatief verwerkt.

Conclusie

Samenvattend stel ik vast dat het technische plaatje, dat er al zeer gezond uitzag, nog verder is verbeterd. Zowel vanuit een korte termijn als een lange termijn perspectief gaat de beurszonnetje feller schijnen. Met prima opwaarts potentieel, in 1e instantie 18% en in tweede instantie 35%, blijft Tostrams Vermogensbeheer belegd in aandelen.

Uiteraard blijven wij ook op Twitter https://twitter.com/roycetostrams de markten actief voor u volgen.