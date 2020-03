Nu al vele miljarden schade voor land- en tuinbouw

LTO Nederland werkt hard aan een pakket maatregelen. Zo worden thuiszitters opgeroepen zich via helponsoogsten.nl te melden om als seizoensarbeider aan het werk te gaan. Door dichte grenzen in veel Europese landen is er een gebrek aan Oost-Europese werknemers en dreigt een deel van de groente en fruit te verpieteren op het land.

De sector waarschuwde vorige week al dat in een uiterste geval het coronavirus de voedselvoorziening kan schaden. De groente- en fruitteelt is grotendeels afhankelijk van buitenlandse seizoensarbeiders.

Sluiting horeca

De €5 miljard schade waar de land- en tuinbouw nu vanuit gaat is exclusief de schade op de langere termijn verderop in de voedselketen.

„Wegvallende afzet in delen van de tuinbouw, een dreigend tekort aan handen voor de teelt en de oogst en het sluiten van de eet- en drinkgelgenheden en sociale onthouding; we verwachten een forse omzetval voor komende maanden”, zegt Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland. „De €5 miljard waar we nu van uit gaan kan heel snel oplopen als de crisis verergert of lang aanhoudt.”

De glastuinbouw gaat nu al uit van €2 miljard schade bij groentetelers. Ook andere plantaardige sectoren verwachten een sterke omzetdaling. Voor het komende half jaar wordt daar alleen al gerekend op zo’n €1,85 miljard schade. Kwekers van bomen en planten zien dat orders worden geannuleerd, de afzet van frietaardappelen is ingestort en de bloembollenhandel verkoop veel minder dan normaal.

Open grenzen cruciaal

Voor de veehouderij is het nog onduidelijk wat de schade zal zijn. LTO Nederland gaat er vooralsnog vanuit dat die op €130 miljoen is. Belangrijk voor veehouders is het openhouden van de grenzen. Als die dichtgaan, kan ook hier de schade flink oplopen.

De sector die nu het hardst getroffen wordt is de bloementeelt. FloraHolland vraagt om een noodfonds van €6 miljard. De bloementelers mogen nog maar 30% van hun teelt aanvoeren en verkopen dat tegen dumpprijzen op de veiling. De veiling moest in het begin van de week tot wel de helft van de aanvoer doordraaien. Tuinders gaan nu met grasmaaiers door hun kas om vele hectaren weg te maaien en te vernietigen.