Winstgroei Shell boven verwachting, dividend verhoogd

Dat meldt Royal Dutch Shell donderdag over zijn derdekwartaalresultaten. Het bouwt zijn schuld af met $4,4 miljard tot $73,5 miljard, zo meldde topman Ben van Beurden, die de schuld tot $65 miljard zegt te gaan terugbrengen.

Vooraf rekenden analisten, gepeild door Vara Research, op fors lagere driemaandscijfers bij Nederlands-Britse multinational. In het tweede kwartaal meldde topman Van Beurden een recordverlies van $18,1 miljard.

Shell meldde een aangepaste kwartaalwinst van $489 miljoen. Analisten gingen vooraf uit van een winst van $146 miljoen, op basis van de geschatte recente kosten exclusief de bijzondere posten toewijsbaar aan aandeelhouders.

Vorig jaar was die winst $4,79 miljard en in het tweede kwartaal van dit jaar $638 miljoen.

Royal Dutch Shell-ceo Ben van Beurden. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Het in Amsterdam en Londen genoteerde concern voelt dit jaar de pijn van de lage olieprijzen ook in het derde kwartaal, als gevolg van de coronacrisis en concurrentie onder grote producenten. Bij de start van het jaar kostte Brent nog $65 per vat, in het derde kwartaal schommelde het tarief tussen $40 en 43. Lagere olieprijzen drukken ook de marge op vloeibaar gemaakt gas (LNG) en de kasstroom.

Op 30 september meldde Shell tot 2022 7500 tot 9000 banen op een totaal van wereldwijd 83000 te zullen schrappen. Het deed voor $18,1 miljard aan afschrijvingen op bezittingen, het merendeel bij de tak voor vloeibaar gas (LNG).

Het keert over het derde kwartaal voor $1,2 miljard aan dividend uit, $0,1665 per aandeel, een stijging met 4%. De analisten becijferden vooraf een dividend van $0,16 per aandeel, tegenover $0,47 in dezelfde maanden van 2019.

Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog verlaagde de bestuurstop dit jaar deze winstuitkering, in het tweede kwartaal keerde Shell aandeelhouders $0,16 per aandeel uit.

Royal Dutch Shell, volgens broker BinckBank in Nederland naar belegd vermogen nog steeds het meest populaire aandeel, bleef voor beleggers belangrijk vanwege het stabiele dividend.

Het aandeel Shell noteert dit jaar ruim 60% lager. Voor het eerst sinds 1990 kwam het aandeel Shell deze week onder de €10.

Shell meldde in februari volgend jaar, tijdens zijn capital markets day, nadere plannen voor verdere kostenbesparingen, verduurzaming en 'een kleiner, simpeler, en meer gefocust bedrijf’. Die vereenvoudiging moet per jaar tot $2,5 miljard aan besparing opleveren. Volgens energieconsultant Rystad Energy zal Shell komende jaren voor $30 miljard olie- en gasvelden verkopen.