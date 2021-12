Beursblog: AEX op licht verlies

Verder is het zeer rustig op het Damrak, waar vanwege de viering van oudejaarsavond slechts een halve dag wordt gehandeld. Ook de beurzen in Parijs en Londen gaan eerder dicht. In Frankfurt, Milaan, Madrid en Zürich blijven de aandelenmarkten de hele dag gesloten. Wall Street is op oudejaarsdag wel een hele dag open.

Klik hier als je het beursblog niet kunt lezen.