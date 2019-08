Nikkei lager door recessievrees

In Tokio eindigde de toonaangevende Nikkei 1,2 procent in de min op 20.405,65 punten. Vooral de Japanse bedrijven die veel producten verkopen in het buitenland kampten met de duurdere yen. De automakers Toyota en Honda zakten 0,9 en 1,4 procent. Bandenfabrikant Bridgestone verloor 1,1 procent en technologiebedrijf Panasonic daalde 2,6 procent. De financiële bedrijven werden eveneens van de hand gedaan door de verslechterde economische vooruitzichten. Mitsubishi UFJ Financial Group zakte 1,1 procent en Dai-ichi Life Holdings verloor 1,8 procent.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent lager. De Hang Seng-index in Hongkong won 0,1 procent. De Amerikaanse president Donald Trump stuurt aan op een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping om de crisis in Hongkong te helpen oplossen. De All Ordinaries in Sydney raakte 2,9 procent kwijt. In Zuid-Korea en India hadden beleggers een vrije dag vanwege nationale feestdagen.