Angst voor prijsstijgingen krijgt vat op belegger

'Veel onzekerheid door weggevaagde koopkracht'

Europa en Amerika komen in actie om de torenhoge inflatie te beteugelen. De Amerikaanse centrale bank kondigde al een historische rente-verhoging aan, de Europese Centrale Bank kwam woensdag in een spoedzitting bijeen. DFT-verslaggever Martin Visser gaat in op de gevolgen van die acties.