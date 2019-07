Ouderen starten zaak tegen Staat om behoud pensioen

De Stichting PensioenBehoud en seniorenvereniging KBO-Brabant willen de dagvaarding in september indienen, melden zij vrijdagavond.

Er dreigt een pensioenkorting voor acht miljoen Nederlanders, stellen zij.

Volgens de organisaties is de Nederlandse pensioenwetgeving die deze korting mogelijk maakt in strijd is met een Europese richtlijn. De korting komt bovenop de „sluipende geldontwaarding” van pensioenen die al sinds 2008 gaande is, stellen de organisaties, doordat pensioenen niet geïndexeerd mogen worden. Terwijl de kosten voor levensonderhoud wel stijgen.

De situatie speelt al jaren. Eerst was er de langdurige financieel-economische crisis die indexeren in de weg stond, stellen zij, vervolgens printte de Europese Centrale Bank (ECB) vanaf 2014 op grote schaal geld, waardoor de rente extreem daalde.

Verkeerde rente

Pensioenfondsen werken met die lage rente. Niet hun werkelijk behaalde rendement telt, maar het van de rente afgeleide zogeheten normrendement volgens de pensioenwetgeving is bepalend.

„Dit schetst onterecht een buitengewoon pessimistisch beeld van onze pensioenfondsen”, betogen zij bij het plan van een dagvaarding.

„Hoewel de Nederlandse pensioenfondsen veruit het grootste pensioenvermogen in de eurozone beheren en álle landen in de eurozone met hetzelfde ECB-beleid te maken hebben”, stellen ze, „heeft alleen Nederland in zijn wetgeving voor pensioenfondsen gekozen voor een rekenrente die het aanvullend pensioen van werknemers en gepensioneerden doet verdampen.”