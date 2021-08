Premium Het beste van De Telegraaf

TKH stelt bouw nieuwe kabelfabriek in Noord-Holland uit

Door Wouter van Bergen

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - TKH schuift de bouw van een fabriek bij Velsen voor de productie van zeer zware elektriciteitskabels toch weer op de lange baan. Bestuursvoorzitter Alexander van der Lof kondigde in maart aan dat zijn bedrijf op zoek was naar een locatie aan de Noord-Hollandse kust. Die regio zou aantrekkelijk zijn, omdat de zware kabels er makkelijk vandaan vervoerd zouden kunnen worden naar windparken op zee of locaties voor onderzeese exportkabels.