Cameron wil referendum EU niet vervroegen

Camerons Conservatieve Partij is in de verkiezingen verslagen door de anti-EU-partij UKIP van Nigel Farage. Het was voor het eerst dat de Europese verkiezingen niet werden gewonnen door de Conservatieve Partij of de Labour-partij. Premier Cameron zei dat de kiezers „gedesillusioneerd“ zijn door de Europese Unie en dat de boodschap „is binnengekomen en is begrepen”.

Cameron heeft beloofd om de relatie met de EU te herzien, als hij volgend jaar wordt herkozen. In 2017 volgt dan een referendum waarin de Britten mogen kiezen of ze wel of niet in de EU willen blijven. Cameron zelf wil niet uit de EU. Maar sommige eurosceptische partijgenoten willen dat hij het referendum vervroegt. Cameron denkt dat hij genoeg mensen kan overtuigen van het nut van de EU voor zijn land, als hij de kans krijgt.