Nutreco op favorietenlijst Rabo

Rabo verhoogt het koersdoel van Nutreco met €0,50 naar €37,50. De bank laat het advies voor het diervoederbedrijf op 'kopen'.

Nutreco's visvoerdivisie groeide met 24% in het eerste kwartaal, en de Rabo verwacht dat deze groei een voorbode is voor de rest van het jaar. De diervoedertak profiteert van het afschaffen van het Europese melkquotum, waardoor boeren meer melkkoeien houden. Voor het eerst sinds 2012 groeit deze divisie, schrijven de analisten.

Verkoop

Verder mikt Rabo op de verkoop van Nutreco's vleesactiviteiten in 2014. De analisten schatten de kans dat de vleestak dit jaar nog wordt verkocht op meer dan 60%. De verwachte opbrengst zal volgens Rabo rond de €258 miljoen liggen.

Nutreco kondigde in februari aan zich alleen nog op zijn kernactiviteiten te zullen richten. Daarop gingen bijvoorbeeld de mengvoer- en vleesactiviteiten in Portugal en Spanje de etalage in. Spaanse media noemden investeringsfonds Cerberus vlak daarna als een potentiële koper.

