'Oranjekoorts in supermarkt nog niet op gang'

Volgens een afgelopen week gehouden onderzoek van marktvorser GfK hebben bijna 450.000 Nederlandse huishoudens een 'oranjeproduct’ gekocht. Dit komt neer op 5,9 procent van alle huishoudens in Nederland. Dit is fors minder dan in de week van Koningsdag, toen 14,5 procent van de huishoudens een oranjeproduct in hun winkelmandje legden.

De oranjekoorts is op dit moment ook lager dan rond dezelfde periode in aanloop naar het EK in 2012 en het WK in 2010. Volgens supermarktdeskundige Joop Holla van GfK komt dat onder meer doordat de verwachtingen wat betreft de resultaten van Nederlands elftal nu lager liggen. Veel mensen willen eerst zien dat 'onze jongens' ook echt een prestatie neerzetten, voor zij op grote schaal oranjevla, oranje toiletpapier en andere oranjeproducten aanschaffen.

Tompouce-index

Dit wordt volgens GfK extra onderstreept door de zogeheten tompouce-index van het onderzoeksbureau, waaruit blijkt dat 1,3 procent van de Nederlandse huishoudens de afgelopen week tompoucen heeft gekocht. Dit is minder dan in een gemiddelde week. Tompoucen werden tijdens de eerdere voetbaltoernooien altijd veel verkocht wanneer Nederland net een wedstrijd had gewonnen of de verwachtingen hoog gespannen waren.

Reclameonderzoeksbureau Activate&Co telt dit jaar inmiddels wel bijna 100 oranje-acties, waarmee bedrijven hun merken of producten in Nederland willen promoten. Maar tijdens het EK in Polen en Oekraïne twee jaar terug signaleerde het bureau in totaal zo'n 250 acties. Volgens Frank de Bruin, partner bij Activate&Co, ziet het er niet naar uit dat dit record dit jaar geëvenaard wordt.