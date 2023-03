Fors minder geld in windmolenparken: ’Energietransitie in gevaar’

De uitgaven in 2022 waren met €17 miljard nog maar de helft van de bestedingen aan windparken in 2021. Hoge grondstofkosten, de oplopende rente voor financiering, een gebrek aan schepen en administratieve rompslomp bij overheden brengen het bereiken van de klimaatdoelen in gevaar, constateert de branche.

Grote investeerders zoals pensioenfondsen, overheden en energiebedrijven financierden bij elkaar voor slechts 10 gigawatt aan nieuwe capaciteit in de Europese Unie in 2022. Om de energiedoelen van 2030 en 2050 te kunnen halen, zou minstens 31 gigawatt per jaar aan nieuwe productie nodig zijn.

De behoefte is groot, Europa wil ook het gat van het geweerde Russische gas en zijn olie kunnen opvangen. Vooral de complexe regelgeving zit snelle uitbreiding nu dwars, aldus directeur Giles Dickson van WindEurope. Dat vertegenwoordigt zevenhonderd bedrijven.

Invasie

De waarschuwing komt op het moment dat de Europese Unie vanwege de Russische oorlog in Oekraïne met groene energie wil uitbreiden, in de praktijk komt die energie voornamelijk van offshore windparken.

De hoeveelheid zogeheten hernieuwbare energie zou, om de uitstootbeperking vast te houden, eind 2030 van 32% van het totale energieverbruik moeten zijn gestegen naar 42,5% van het totaal.

Zolang de inflatie hoog blijft, en vooral de kerninflatie exclusief energiekosten, doet de rente naar verwachting hetzelfde. Dat zal de financiering van wind- en zonneparken minder laten renderen, waardoor investeringsfondsen minder toehappen, vreest WindEurope.

De kosten voor het bouwen van een windturbine in Europa zouden de afgelopen twee jaar met meer dan 40% gegroeid, claimt WindEurope. Een oplossing is volgens de belangenvereniging een indexatie van de stijgende kosten, die deelnemers bij het uitschrijven van veilingen voor de bouw van windparken mogen berekenen.